Musetti | «Con Barazzutti spingiamo sul desiderio di essere più aggressivi e propositivi»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il Corriere dello Sport ha intervistato Lorenzo. Il tennista italiano ha fatto parte della spedizione che a novembre ha vinto la Coppa Davis dopo 47 anni. «Ci è voluto un po’ di tempo per realizzare la vera portata del nostro successo, specialmente per ciò che rappresenta per tutto il popolo italiano. Più ci ripenso e più mi sento orgoglioso di far parte di questo gruppo azzurro». Mussetti ha inserito nel suo staff tecnico Corrado, il capitano dell’Italia che 47 anni fa conquisto la prima Davis: «Io e Simone Tartarini abbiamo riscontrato la necessità di avere al nostro fianco una figura di esperienza che possa aiutarmi a fare un salto di qualità. La collaborazione con Corrado è partita all’insegna della voglia di sfruttare la sua profonda conoscenza del tennis». Il lavoro con: «Stiamo spingendo tanto sul ...