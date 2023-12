Muriel entra nelle opzioni dell’Inter in attacco! Difficoltà sul preferito – SM

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)ha avuto un grande rilancioultime settimane, con diverse prestazioni di livello. L’attaccante colombiano, stando a Sport Mediaset,nei nomi valutati dall’Inter per l’attacco. SCELTA DA PRENDERE – Stasera in Inter-Bologna giocherà Marko Arnautovic e la sua prestazione definirà anche quanta priorità dovrà esserci in attacco sul mercato. Finora la dirigenza ha solo parlato di un sostituto di Juan Guillermo Cuadrado, ma non è escluso che alla fine bisognerà sistemare qualcosa in avanti. A basso costo, ricorda Sport Mediaset facendo un nome di ritorno: Luis Fernando. Il colombiano è in scadenza al 30 giugno con l’Atalanta, che potrebbe pensare di venderlo a gennaio per ottenere qualcosa e non perderlo a parametro zero. Gian Piero Gasperini vorrebbe tenere, situazione che ...