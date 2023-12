MURATORE MANOVALE

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) SETTORE: Personale OperaioAZIENDA: Orienta spaDATA ANNUNCIO: 27/11/2023SEDE DI LAVORO: Perugia MURATORI/MANOVALIOrienta Spa, Società Benefit ricerca URGENTEMENTE per importante azienda cliente delle figure da inserire come MURATORI/MANOVALI REQUISITI:esperienza nella mansionedisponibilità FullTime 40 ore dal Lunedì al Venerdì con possibilità di straordinaripreferibile essere in possesso del corso 16 ore sulla sicurezzaZONA DI LAVORO: FOLIGNO (PG)Inserimento iniziale in somministrazione e succesiva stabilizzazione a TEMPO INDETERMINATO.Livello e retribuzione commisurati alle competenzeSettore: Edilizia/Ingegneria civileRuolo: Costruzioni/MestieriTipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione