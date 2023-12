Mr Kennedy vuole tornare a combattere e chiede a tutte le federazioni di contattarlo

Leggi su aewuniverse

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Mr., noto anche come Mr. Anderson o Ken Anderson, non si è mai ritirato dal wrestling. Sebbene ci siano stati periodi in cui non ha combattuto. Durante questi intervalli ha dedicato il suo tempo, tra le altre cose, ad insegnare wrestling e partecipare sporadicamente a qualche match della scena indipendente. Nel 2023, ha disputato otto incontri, con l’ultimo avvenuto ad agosto. Ora, a dicembre, Mr.ha annunciato a sorpresa di essere in cerca di una federazione segnando una nuova fase nella sua carriera costellata di continui rientri. Promoters, message me…507-722-2776 #ProfessionalWrestling #ProWrestling #Mr#MrAnderson #KenAnderson #Asshole #WWE#AEW#NXT#IMPACT#ROH #NJPW pic.twitter.com/51ItXUpRyF— Mr Ken Anderson (@mrkenanderson) December 19, 2023 Su X, il wrestler noto per i suoi trascorsi in WWE e TNA, ...