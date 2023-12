MotoGP | test in Spagna per Honda | Joan Mir | “Primo passo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Ultimidell’anno per quanto riguarda lae la SBK con lache per due giorni, ieri e oggi, ha affittato il circuito spagnolo di Jerez per mettere alla prova alcune delle migliorie introdotte di recente. SiaMir che Luca Marini infatti hanno già avuto modo diare il nuovo prototipo neidel 28 novembre e avevano poi rilasciato alla stampa presente sul posto le loro sensazioni. Generalmente serpeggia un’aria di soddisfazione con le modifiche che si sono rivelate efficaci già nella precedente prova.Mir: “per avere una moto competitiva” Crediti foto: Pagina Facebook del pilotaQueste dunque alcune delle parole di Mir riprese da MotorSport al termine deidello scorso ...