MotoGP | pesante tradimento alla Ducati | è arrivata la firma con i rivali

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Non solo la Formula è piena di cambiamenti e qualche polemica, lo stesso accade anche nella, che inizierà a marzo Le trattative tra ipotetici passaggi di piloti in nuove scuderie coinvolgono anche la, con la maggior parte delle scuderie che cercano di recare modifiche e miglioramenti per la prossima stagione. Il passaggio ad Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.