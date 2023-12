Morto James McCaffrey | l’attore protagonista della serie “Rescue me” | aveva 65 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)noto soprattutto per aver doppiato il popolare personaggio dei videogiochi Max Payne65e da tempo veniva curato per il cancro. Il sito TMZ, che ha dato per primo la notizia riporta che “domenica circondato da amici e familiari: ci è stato detto che gli era stato diagnosticato un mieloma multiplo e che alla fine èa causamalattia”. Formatosi all’Actor’s Studio,35di carriera alle spalle tra cinema e tv, tra cui laMe“, dove ha interpretato Jimmy Keefe per 56 episodi tra il 2004 e il 2011. Altri titoli tv in cui ha recitato ...