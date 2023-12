Morto a 44 anni l' ex primatista dei 400 metri Andrea Barneri

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) AGI - "Una tristissima notizia scuote il mondo dell'atletica. Se n'è andato a soli 44Barberi, tra i principali quattrocentisti della storia azzurra,italiano del giro di pista per diecitra il 2006 e il 2016". Lo rende noto la Federazione di atletica leggera (Fidal). Nato a Tivoli, alle porte di Roma,Barberi era stato avviato all'atletica dall'ex marciatore Riccardo Pisani che, come tecnico, lo aveva accompagnato verso una buona carriera internazionale, nella quale si ricordano soprattutto il quinto posto agli Europei di Goteberg 2006 e la quinta posizione agli Europei indoor di Birmingham 2007. Era nel periodo più brillante della propria attività quando al Meeting di Rieti del 2006 sfilò il record italiano a Mauro Zuliani, dopo ben venticinque ...

È Morto all’improvviso il giovane regista Stefano Malchiodi , 32 anni, che nel 2021 aveva vinto un David di Donatello per il cortometraggio Anne, ... ()

Il mondo dello sport italiano è in lutto per la scomparsa di Andrea Barberi , talentuoso velocista e campione dei 400 metri, venuto a mancare all’età ... (thesocialpost)

Con 45.19 tolse nel 2006 dopo 25 anni il primato a Mauro Zuliani. Atleta delle Fiamme Gialle per 10 volte campione italiano , si è spento dopo una ... (corriere)

Morti sul lavoro, operaio perde la vita schiacciato da una lastra di marmo nel Veronese

Un altrosul lavoro . Mercoledì mattina, intorno alle 10, un autista olandese di 56ha perso la vita in un incidente sul lavoro a Stallavena , frazione di Grezzana , in provincia di Verona . L'...

Il regista Stefano Malchiodi è morto improvvisamente a 32 anni: aveva vinto un David di Donatello nel 2021 Virgilio Notizie

Auto finisce fuori strada ad Andria, muore un 44enne

ANDRIA - Un uomo di 44 anni, Nicola Pastore, è morto questa mattina in un incidente avvenuto in via Vecchia Spinazzola, strada della periferia di Andria. La vittima, forse a causa di un malore, ...

Lutto nell'atletica: morto l'ex primatista italiano dei 400 Andrea Barberi

Il mondo dell'atletica piange Andrea Barberi, uno tra i migliori interpreti a livello nazionale della disciplina dei 400 metri piani, specialità di cui ha detenuto il record italiano per ben dieci ...