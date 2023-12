Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Michele, in più di un’occasione, è stato tirato in ballo daRossetti, attuale concorrente del Grande Fratello in onda su Canale 5: come l’avrà presa? A quanto pare non bene… Secondo le chicche di gossip presenti sull’ultimo numero di Chi Magazine... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.