Morant torna e brilla | Curry e i Warriors piegano Boston

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La stella dei Grizzlies trascina i compagni nel successo sui Pelicans. NEW YORK (STATI UNITI) - Dopo aver scontato la squalifica per 25 gare, èto Ja, più che mai protagonista. La stella dei Memphis Grizzlies ha trascinato i compagni nel successo esterno sui Pelicans. Allo Smoothie King

La star dei Grizzlies era stato sospeso per 25 partite per un video postato sui social in cui aveva mostrato una pistola. Tra poco si rivedrà in ... (notizie)

I Memphis Grizzlies vincono 115-113 sul parquet dei New Orleans Pelicans nel giorno del ritorno in campo di Ja Morant , che festeggia la fine della ... (sportface)

Nba 2023/2024, Morant torna e trascina Memphis: Pelicans battuti. Curry protagonista contro Boston

I Memphis Grizzlies vincono 115 - 113 sul parquet dei New Orleans Pelicans nel giorno del ritorno in campo di Ja, che festeggia la fine della sospensione di 25 partite tornando a fare quel che gli riesce meglio. Per la seconda scelta assoluta al draft del 2019 sono 34 i punti finali, con 8 assist e 3 ...

Stanotte torna Ja Morant dopo la squalifica di 25 gare: debutto stagionale in Pelicans-Grizzlies Eurosport IT

NBA, risultati della notte: Morant torna e trascina Memphis, Curry batte Boston all'OT Sky Sport

NBA, Ja Morant segna il canestro vincente sulla sirena contro New Orleans. VIDEO

La stella Memphis non poteva sognare un rientro migliore, dopo le 25 partite di sospensione. Morant mostra di non avere bisogno di tempo per tornare in forma, con una super prestazione da 34 punti, 8 ...

Morant torna e trascina subito Memphis, Curry stende i Celtics

GOLDEN STATE WARRIORS-BOSTON CELTICS 132-126 dts Terza vittoria di fila per i Golden State Warriors, che vanno a sconfiggere la squadra col miglior record dell'Nba: i Boston Celtics cadono infatti a S ...