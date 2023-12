Monza-Fiorentina venerdì 22 dicembre 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Commenta per primo( calcio d'inizio alle ore 20.45 ) è una gara valevole per la 17esima giornata di campionato in Serie A , la terzultima nel girone d'andata. I viola si presentano a questa sfida al ...Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sue Salernitana - Milan, in programma alle 20.45L'insolito turno prenatalizio della Serie A prevede due gare in contemporanea alle 20.45:e Salernitana - Milan. ...Le ultime dai due schieramenti in vista del match della 17ª giornata di Serie A in programma all'U-Power Stadium alle 20:45 di venerdì 22 dicembre 2023 ...“Se arriverà un invito al Monza per partecipare alla Superlega, non parteciperemo. Differente se arrivasse dalla UEFA. Il Monza parteciperà solo a competizioni europee, giocherà solo a quelle ...