Monreale è un paese per giovani? La Consulta Giovanile incontra 200 studenti del Basile-D’Aleo

Monreale in lutto, morta a 103 anni nonna Nella Toffoletti

Nata il 14 maggio 1920 a Coia, piccolo delle Prealpi Giulie in provincia di Udine, Nella Toffoletti

Se n’è andata a 103 anni Nella Toffoletti, una delle donne più longeve di Monreale

MONREALE, 20 dicembre – Se n’è andata a 103 anni nonna Nella. Nella notte tra domenica e lunedì, Nella Toffoletti, una delle donne più longeve di Monreale, ha lasciato per sempre i tre figli: Tony, Li ...

