Modric spaventa il Real | «Vivo il presente | per il futuro poi vediamo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) LukailMadrid sul suo possibile: le dichiarazioni del centrocampista croato sul rinnovo A margine degli AS Sports Awards, Lukaha così parlato del suo possibilecon ilMadrid, visto anche il contratto in scadenza con i Blancos al termine di questa stagione. LE PAROLE – «Prolungamento con ilMadrid? Ora non è il momento di parlare di questo.nel, concentrato su ciò che ho adesso.cosa succede in».