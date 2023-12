Mo | Unicef | ' a Gaza sull' orlo del collasso servizi idrici e igienico-sanitari'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023), 20 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - L'ha lanciato l'allarme sul fatto che inella Striscia disonodele che i minori hanno accesso solo a una quantità compresa tra 1,5 e 2 litri d'acqua al giorno, una cifra ben al di sotto del minimo per la sopravvivenza. "La quantità minima di acqua necessaria in caso di emergenza è di 15 litri, che servono per bere, lavarsi e cucinare. Solo per sopravvivere, si stima che il minimo sia di tre litri al giorno", stima l'. Il direttore esecutivo dell'Catherine Russell ha sottolineato che l'accesso a una quantità minima di acqua pulita è “una questione di vita o di ...