Mo | ministro esteri Iran incontra Haniyeh in Qatar

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Doha, 20 dic. (Adnkronos) - Ildegliiano Hossein Amirabdollahian hato a Doha, in, il leader di Hamas Ismailper discutere della situazione a Gaza e in Cisgiordania.ha detto che Hamas è pronto per un cessate il fuoco duraturo ma i negoziati non sono possibili a causa degli attacchi israeliani in corso a Gaza, secondo quanto riferito da Nasser Kanaani, portavoce del ministero degliiano, Il portavoce ha aggiunto che “l'è d'accordo con il governo delriguardo la necessità di fermare immediatamente la guerra di Israele contro il popolo di Gaza, e sono stati compiuti buoni sforzi congiunti a questo riguardo”. Si prevede inoltre che ...