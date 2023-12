Mo | l' esperto | ' qualche mln di euro per grande tunnel a Gaza | Hamas dirotta anche fondi Ue' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Il "piùdi" nella Striscia di"potrebbe essere costatomilione di". Ed è "solo uno" dei tanti. Si parla di "decine, centinaia di milioni diinvestiti danella costruzione delle infrastrutture sotterranee" nell'enclave palestinese "nel corso degli ultimi dieci anni in particolare". Fiumi di, di dollari cheè riuscito a "investire" perché per il gruppo - che dal 2007 controlla la Striscia diora martellata dalle operazioni israeliane dopo il terribile attacco del 7 ottobre in Israele - "è facile trattenere i" destinati all'enclave e "riuscire arli", ...