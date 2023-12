Mo | l' esperto | ' nel Mar Rosso tutto rischia di peggiorare prima che possa migliorare' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "C'è il rischio che la situazione" nel Mar, nello Stretto del Bab el-Mandeb, "peggioriche" in quest'area che è un corridoio strategico per il mondo con le navi mercantili sotto le minacce degli Houthi dello Yemen che a loro modo sono scesi in campo nel conflitto tra Israele e Hamas. Alessio Patalano, docente di Guerra e Strategia in Asia orientale al King's College di Londra e in passato visiting professor all'Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia, parla con l'Adnkronos dopo che l'Italia ha annunciato l'invio nel Mardella Fremm (Fregata Europea Multi Missione) 'Virgilio Fasan'. Affronta la questione dal punto di vista "tattico-operativo", senza dimenticare il livello politico e diplomatico. Attualmente, spiega Patalano, ...