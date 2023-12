Mirko Brunetti replica per la prima volta alla mamma di Greta

Alex Belli sul cast del Gf: "In questa nuova edizione c'è molta paura di esporsi, di essere se stessi". (comingsoon)

“Questo ormai va alla grande”. Mirko Brunetti - si scopre cosa farà dopo il Grande Fratello

Qualche giorno fa, in occasione della penultima puntata del Grande Fratello 2023 andata in onda, Mirko Brunetti ha regalato una bruttissima ed in ... (tuttivip)