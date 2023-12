Milan | per i colpi di gennaio il Club potrebbe investire 30 milioni

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)è alle porte e il mercato delaccoglierà almeno un rinforzo. Luka Jovic ha mostrato segnali positivi e rinvigorire l’attacco non è più quindi una necessità impellente. Discorso diverso per quanto riguarda la difesa: nonostante il debutto con gol di Jan-Carlo Simic contro il Monza, a Natale serve una dose in più di ulteriore solidità. All’appello mancheranno ancora a lungo Kalulu e Thiaw, ilquindi non può permettersi di affrontare le prime curve del nuovo anno ancora con l’acqua alla gola. Ilin difesa si rafforzerà, il nome oggi in cima alla lista dei desideri è quello di Clement Lenglet.Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, aperò ilproverà a firmare due: “colpo + colpo” titola la rosea in prima ...