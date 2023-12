(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Sorpresa nella corsa a Matija. Il talento classe 2006 in scadenza di contratto col Partizan Belgrado rischia di sfumare per il....

Il Manchester United sfida il Milan per il nuovo talento del calcio tedesco. Come riporta Sky Deutschland, i Red Devils hanno infatti messo... (calciomercato)

Milan: tra andare in fondo e andare a fondo...

Tenendo sempre unal campionato. Non si sa mai. In fondo il fondo Red Bird ha i fondi se volesse per rendere ilancora più competitivo . Qua albisogna vincere e l'Europa League è ...

Milan, occhio a Popovic: il Manchester City fa sul serio Calciomercato.com

Zirkzee al Milan: cosa c'è di vero, retroscena e occhio al fantacalcio FantaMaster

Terza panchina di fila per l'ex bianconero Bonucci, addio all'Union Berlino vicino

Leonardo Bonucci non scende in campo neanche contro il Colonia, nella sfida valida per la sedicesima giornata di Bundesliga. Per il difensore azzurro, ex di Juventus e Milan, si tratta della ...

Via dall’Arabia Saudita: Milan pronto ad affondare il colpo

Dopo un'estate all'insegna di colpi di mercato, ora la Saudi League potrebbe perdere uno dei suoi pezzi migliori dopo soli 6 mesi. Milan pronto a portarlo ...