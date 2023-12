Milan | Guirassy obiettivo di Furlani per l’attacco

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023), occhi sul calciomercato per Serhou, attaccante dello Stoccarda: c'è una clausola da 17 milioni per liberarlo Sky Sport 24 ha fatto il punto della situazione relativo al calciomercato del, con il grandediper rinforzarea gennaio che resta Serhoudello Stoccarda. La volontà dei rossoneri è quella di fare uno sforzo economico per averlo già a gennaio. Sul giocatore pende una clausola rescissoria da 17 milioni di euro, poi bisognerebbe trovare l'accordo per l'ingaggio. Al momento, però,non sarebbe convinto di dire addio al club tedesco a stagione in corso.