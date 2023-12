Migranti | il disastro dei decreti flussi Quote insufficienti | eppure migliaia restano inutilizzate | solo il 30% diventa un contratto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Entrare in Italia con la certezza di lavorare perché un imprenditore ha espressamente chiesto manodopera e si è prodigato per ottenere il nulla osta previsto dal decreto, unica procedura per aziende e famiglie che vogliano assumere personale straniero. Da qui, il visto, l’arrivo in Italia, l’attesa e poi nulla. Il lavoro non c’è o c’è per meno del tempo e dell’impegno richiesto, l’imprenditore non è raggiungibile, il caporale chiede soldi. Il lavoratoreinvisibile: niente, nessun controllo. Potrebbe star lavorando o, come vi abbiamo raccontato, finire in un limbo di lavoro nero e clandestinità. Ammesso che in Italia ci arrivino. I numeri di un flop – A descrivere il flop del decretoche il governo da anni prevede per rispondere alla richiesta di manodopera straniera in Italia da parte ...