Michel Haddi | Beyond Fashion | è la prima mostra fotografica oltre la moda

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Life&People.it Cameron Diaz sorride enigmatica e indossa una maglia bianca con un gatto e una scritta “our pussys, our choice”; Gwyneth Paltrow galleggia eterea in uno spazio vuoto, vestita in total white, con gli occhi chiusi e le braccia in movimento; Uma Thurman nasconde metà del suo viso dietro la mano, l’ombra forte, l’occhio chiuso; tutto rigorosamente bianco e nero, tutto assolutamente fresco, unico: tutto sfacciatamente anticonvenzionale. Sono alcune delle fotografie delladi, esposte alla Galleria 29 Arts in Progress; una raccolta di scatti del celebre fotografo franco-americano, tratte dal suo vasto archivio.Laè lapersonale dell’artista a Milano ed è ...