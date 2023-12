Mi Presento ai Tuoi | un dating ‘deviato’

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Lorena Bianchetti La prima domanda che ti fa è: “cosa hanno combinato?”. Poi, però, capisci che, forse, potrebbe avere un senso declinare alla maniera generalista il genere… fino a quando non ti rendi conto che gli apprezzabili tentativi sono mal riposti! Miaiè il programma con cui Rai2 torna, a distanza di anni, a cimentarsi colshow.Parte del successo del genere si deve proprio alla linearità: una proposizione chiara e un percorso che porta tradizionalmente all’amore. In questo caso figurano una serie di “deviazioni” e di aggiunte che rendono complessa e confusionaria quella che è l’idea di base: parenti e amici che ti scelgono l’anima gemella (in realtà la scelta finale spetta al single che, a sua volta, può essere rifiutato dal pretendente perchè “la reciprocità è importante in ...