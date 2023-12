Meteo mercoledì | a metà tra sole e nuvole

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Previsioni Italia La situazione. Secondo le previsioni, L’area di alta pressione che interessa l’Italia non è l’unico anticiclone in gioco. Ce n’è un altro ben più potente attualmente ancora in Atlantico con geopotenziali di 1050hPa, pronto a entrare in azione. Sarà lui il protagonista del tempo nei prossimi giorni sull’Europa occidentale e meridionale e ci accompagnerà fino a Natale anche se in una prima fase i suoi massimi resteranno a ovest dell’Italia. Ciò consentirà alle perturbazioni collegate alla profonda depressione fredda scandinava di sfiorarci e portare a tratti qualche pioggia e anche qualche nevicata (sulle Alpi confinali) ma in un contesto che resterà mediamente stabile e anche piuttosto mite. Si inserirà in questo quadro generale un piccolo vortice nord africano che avrà una storia marginale su parte della nostra Penisola nella giornata di domani ...