Meteo | le previsioni | la settimana fino a Natale mite e senza pioggia VIDEO

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) È arrivato un super anticiclone che garantirà tempo stabile e asciuttoa dopo il. Il clima diventerà sempre più gradevole grazie al maggior soleggiamento. Da giovedì aumenteranno i venti di Maestrale in Sardegna e caldo Fhoen sulle pianure occidentali che farà salire improvvisamente le temperature. Per il giorno della Vigilia, ile Santo Stefano, il tempo trascorreràscossoni salvo nuvolosità sui settori tirrenici. Possibili nebbie sulle pianure del Nord.Venti forti e neve sulle Alpi di confineTra giovedì 21 e venerdì 22 dicembre ci aspettiamo l'intensificarsi di venti forti di Maestrale. In particolare, giovedì 21 dicembre rinforzerà significativamente attorno alla Sardegna e sul Mar Tirreno, mentre sulle Alpi di confine si prevedono abbondanti nevicate al di sopra dei 7-900 metri di quota. Le ...