Mes | nuovo rinvio in Commissione | Non c' è urgenza

Guardiani della Galassia - James Gunn : "Mi piacerebbe che Marvel proseguisse la saga con il nuovo team" James Gunn ha detto addio ai Marvel Studios, in virtù del suo nuovo ruolo ai DC Studios, ma questo non significa che le storie dei Guardiani non ... (movieplayer)

Nuovo rinvio sul Mes - le opposizioni abbandonano la Commissione Il governo rinvia il parere sul Mes e le opposizioni abbandonano “compatte” la Commissione Bilancio della Camera. La capogruppo FdI, Ylenja ... (lanotiziagiornale)

James Gunn : "La serie di Matt Reeves sul Manicomio di Arkham farà parte del nuovo DCU" Il progetto, nato come spin-off di The Batman, farà invece parte del nuovo DC Universe di Gunn. James Gunn ha confermato che Matt Reeves non solo sta ... (movieplayer)