“Mercogliano futura” | pronta l’alternativa a D’Alessio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPer iniziativa dei consiglieri e assessori Pasquale Ferraro e Carmine Marinelli è stato costituito il gruppo. Questa decisione segna una posizione autonoma rispetto al Sindaco che in più occasioni ha dimostrato scarsa volontà o incapacità di recepire i suggerimenti che venivano dalla sua “squadra”.si è preoccupato in questi anni di proiettare all’esterno un’immagine del suo agire amministrativo che gli garantisse visibilità e consenso in contrasto con una realtà che racconta ben altro. I risultati positivi che sono stati raggiunti sono stati conquistati non grazie a, ma malgrado. Di questo forse nel suo privato il Sindaco è ben consapevole visto che in più occasioni ha provato a sminuire e a denigrare il lavoro altrui. ...