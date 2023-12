Mercato Napoli | nuovo bomber in arrivo | sarà lui il dopo Osimhen

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Victorsembra vicino al rinnovo, nonostante ciò, questa potrebbe essere la sua ultima stagione sotto l’ombra del Vesuvio. “Persiamo alle firme”, parole di Aurelio De Laurentiis che alla vigilia della partita interna con l’Inter, dichiarò alla stampa l’accordo ormai raggiunto con il cannoniere della scorsa Serie A e vincitore dello scudetto con il. Da quel momento, la firma non è mai arrivata, nonostante ulteriori indiscrezioni che parlavano di fumata bianca imminente. Il nigeriano dovrebbe infatti rinnovare sino al 2026, diventando il calciatore con lo stipendio più alto della storia azzurra, con una clausola che dovrebbe oscillare tra i 120 e i 140 milioni. Un prolungamento che potrebbe permettere aldi non aver fretta nella cessione di, forte di un accordo di ...

Si profila sempre più all’orizzonte la cessione in prestito di Alessandro Zanoli . Spunta quindi il sogno sulla destra di Mazzari per il suo ... (spazionapoli)

Rinnovo Osimhen con il Napoli solo preludio all’addio secondo Pedullà : ingaggio a 10 milioni ma clausola per la cessione. Nel suo editoriale su ... (napolipiu)

Calciomercato Napoli , Elmas verso il trasferimento al Lipsia : raggiunto l’accordo tra le parti per la cessione Eljif Elmas dovrebbe presto ... (calcionews24)

Il Napoli è ancora sotto shock per la pesantissima sconfitta ed eliminazione dagli ottavi di finale di Coppa Italia con la clamorosa sconfitta ... (calcioweb.eu)

Con la sessione di Mercato invernale alle porte le squadra italiane si preparano a concludere i colpi in programma. Qualcosa potrebbe cambiare ... (dailynews24)

Tempo di lettura: 3 minutiUn ko traumatico, che sembra improvvisamente trasformare in salita ripida la nuova strada che aveva disegnato Walter ... (anteprima24)

Phillips e Hojbjerg i nomi per il centrocampo. In difesa idea Djaló

Il sogno è l'olandese Koopmainers dell'Atalanta che però non ha intenzione di cedere nel... Il danese però piace anche ad altre squadre, una delle quali è il. In difesa idea Djaló Non ...

Inter, Inzaghi: "Sostituto Cuadrado La società è attentissima"

Simone Inzaghi ha parlato anche del ko di Cuadrado e del suo possibile sostituto prima di Inter-Bologna di Coppa Italia: "Il mercato di gennaio Purtroppo, ...

Samardzic, la Juve come…l’Inter: le possibili contropartite per l’Udinese

Gennaio è alle porte e i mal di pancia di mercato vanno tenuti d’occhio. Soprattutto quelli dei talenti più corteggiati e desiderosi di fare il grande salto in una big. Occhio quindi al futuro di Laza ...