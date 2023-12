Mercato Napoli – Idea Katseris | dalla serie B per sostituire Zanoli

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Con la sessione diinvernale alle porte le squadra italiane si preparano a concludere i colpi in programma. Qualcosa potrebbe cambiare anche in casadove, con l’arrivo di Walter Mazzarri, è in corso qualche cambiamento. Tra i calciatori più penalizzati degli ultimi mesi c’è sicuramente Alessandroche ha totalizzato pochissimi minuti nelle L'articolo

Qualificazione archiviata in Champions League da seconda alle spalle del Real Madrid, vincitore del raggruppamento, e corsa folle in campionato per ... (metropolitanmagazine)

Si profila sempre più all’orizzonte la cessione in prestito di Alessandro Zanoli . Spunta quindi il sogno sulla destra di Mazzari per il suo ... (spazionapoli)

Repubblica - Così il Napoli non va da nessuna parte, la situazione rischia di precipitare. Mazzarri non accetterà di essere il capro espiatorio

Il pezzo a firma di Marco Azzi titola così: ", processo a Castel Volturno: Mazzarri chiede a De Laurentiis di intervenire sul, Osimhen litiga con i compagni": Questo un breve ...

Mercato Napoli: c'è l'offerta del Lipsia per Elmas, rebus Zielinski Corriere dello Sport

Il Roma - Oggi summit di mercato tra De Laurentiis e Mazzarri: ipotesi cambio modulo, spunta la promessa del patron CalcioNapoli24

Salernitana, con Sabatini cambia il mercato: il futuro di Dia e Mazzocchi

Salernitana, Sabatini e l'effetto sul mercato: il futuro di Mazzocchi e Dia Nell'ultima ... Occhio anche alla posizione di Pasquale Mazzocchi, Piace al Napoli, ma ha estimatori anche all'estero, uno ...

Napoli, Elmas verso il Lipsia per 25 milioni. Quattro nomi in lista per sostituirlo

Per il macedone si fa sempre più probabile un futuro in Germania e, con Anguissa in Coppa d'Africa e Zielinski in scadenza, il Napoli deve guardarsi intorno ...