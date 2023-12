Mercato libero | già truffati oltre 200mila italiani Ecco la guida per difendersi dalle trappole | legali e non

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Dal 10 gennaio, come è noto, sarà obbligatorio passare aldell’energia per il gas; poi, in aprile toccherà all’elettricità. Un cambiamento non certo indolore per le tasche dei cittadini, costretti a fare i conti anche col rischio di essere soggetti a raggiri di vario genere. Già le truffe nel settore energetico non sono una novità, ma ora, tra finti call center, siti web clonati, email e sms fasulli, nella rete sono cascati ben 210mila cittadini delle Marche, causando loro un danno medio di 300 euro a testa: il totale delle truffe ammonta a 62 milioni di euro, dato che rappresenta il 25% in più rispetto al dato del mese di maggio del 2022. “Una truffa su due – ha spiegato il segretario nazionale dell’associazione dei consumatori Adusbef, Floro Bisello – avviene tramite call center; un contratto truffaldino su cinque viene ...