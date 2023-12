Mentre si aspetta il Natale | Maccarese è già pronto a festeggiare il Carnevale

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Fiumicino, 20 dicembre 2023 – “Sfilate, musica, carri allegorici, trampolieri, spettacoli di magia…si spetta ilsi è sta già preparando per il”. Lo dichiara in una nota stampa Marzia Belardoni, presidente dell’associazione Tradizioni Future. “Grazie all’instancabile lavoro degli agricoltori di, si terrà la prima edizione deldie stiamo facendo del nostro meglio per un programma più intenso possibile – spiega Belardoni -. La parata, del 28 gennaio, si aprirà con taglio del nastro, accompagnata da due trampolieri con ali luminose, ed avrà inizio nella rientranza tra via di Castel San Giorgio e via Giovanna Reggiani, e terminerà nello spazio della parrocchia di via Castel San Giorgio. La sfilata presenterà ...