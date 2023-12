Meghan Markle pensa ad un ritorno a Corte | la condizione di re Carlo III

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La Famiglia Reale è ancora scossa dalle notizie contenute in Endgame di Omid Scobie, maspera in un ricongiungimento con i reali. Secondo le ultime notizie riportate dalla stampa britannica, infatti, la moglie del principe Harry potrebbe chiedere un lavoro part-time a reIII. Ciò potrebbe significare un disgelo delle tensioni, ma il Sovrano avrebbe delle sue condizioni da dettare. Secondo quanto riportato da Life & Stile, la duchessa di Sussex è favorevole all’idea di una riconciliazione con la Famiglia Reale. La fonte ha aggiunto che la coppia avrebbe cambiato idea anche a causa dei “problemi finanziari“ che attualmente sta affrontando il principe Harry. Il duca di Sussex, inoltre, ha ribadito in più occasioni il suo desiderio di tornare nel Regno Unito più spesso....

Anche i figli del Duca e della Duchessa del Sussex devono far fronte a qualche rinuncia nella vita. Sembra incredibile, ma il piccolo Archie non ... (dilei)

Meghan Markle ha svelato ad un evento un curioso retroscena sul Natale in arrivo, che trascorrerà in California insieme al marito Harry e ai figli ... (247.libero)

Principe Harry, regalo di Natale vietato ai minori per la Regina

I regali diper Harry . La tradizione reale dello scambio di doni . Il regalo insolito di Harry alla Regina Elisabetta II. L'aneddoto, condiviso da Burrell nel programma televisivo "A ...

Meghan Markle dice no al figlio Archie al regalo di Natale che costa troppo: «Non lo avrà» Corriere della Sera

Meghan Markle svela lo strano regalo che suo figlio Archie vuole per Natale. Ma lei si rifiuta ilmessaggero.it

Harry e Meghan “ribelli”: perché non vanno in Inghilterra per Natale

Harry e Meghan “ribelli”: perché non vanno in Inghilterra per Natale Il principe Harry e Meghan Markle “non verranno” nel Regno Unito per unirsi alla famiglia reale questo Natale. Harry e Meghan ...

Meghan Markle e il regalo che si rifiuta di comprare per Archie: «Non lo avrai, neanche a Natale!»

Sta arrivando Natale anche per Meghan Markle e il Principe Harry. Sembra che i due assieme ai principini non trascorreranno il Natale a palazzo. Difatti quest'anno pare proprio che Meghan e ...