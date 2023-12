Meghan e Harry | perché nei loro auguri non compaiono i figli

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)finiscono di nuovo sotto i riflettori in vista delle festività del Natale. La coppia, infatti, ha condiviso una cartolina disui propri social ufficiali. Eppure, in molti hanno notato la completa assenza deiArchie e Lilibeth. Eccoi Sussex hanno deciso di non includerli nello scatto. Sarà un Natale diverso per. La coppia trascorrerà le festività insieme nella villa a Montecito e probabilmente conci sarà la mamma della Markle. Ma da Buckingham Palace non è giunto nessun invito ufficiale per la coppia. Eppure, i Sussex cercano di mantenere viva ancora qualche tradizione che li lega alla corona inglese, quella della cartolina di Natale per glie ...

Meghan Markle dice che il principe Archie potrebbe non ricevere il regalo di Natale che desidera

Da quando, nel 2019,Markle e il principehanno avuto il primo figlio, Archie Mountbatten - Windsor , lo hanno tenuto per lo più lontano dai riflettori. Ogni tanto, però, uno dei due genitori rivela qualche ...

Meghan Markle racconta la passione segreta di suo figlio Archie Elle

Natale, anche Harry e Meghan inviano i loro auguri "virtuali" ma... a modo loro TGCOM

Harry and Meghan named 'biggest losers' of 2023: Esther Krakue

Writer and broadcaster Esther Krakue analyses Prince Harry and Meghan Markle’s “fall from grace” over the past year. The Duke and Duchess of Sussex were crowned two of Hollywood’s "biggest losers" of ...

Meghan, Duchess of Sussex makes brief return to acting as intern in coffee ad

Harry is 100 per cent supportive of all of it. Acting is what Meghan knows and what she’s always loved." Meanwhile, the Duke and Duchess of Sussex’s Archewell Foundation has been hit by a colossal dip ...