Mazzarri | dov’è il vento nuovo? In 7 partite ne ha perse 4 Come Garcia ma lui in 16 partite

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il Napoli diè fuori dalla Coppa Italia. Ha subito una sconfitta che definire umiliante è poco. Ha perso 4-0 in casa contro il Frosinone. Abbiamo scritto che evidentemente (e anche incomprensibilmente) la Coppa non era una priorità degli azzurri altrimenti il tecnico non avrebbe schierato una formazione suicida con un solo titolare (Mario Rui) e zeppa di riserve. Conta poco che poi i gol siano arrivati nella ripresa quando il Napoli ha cominciato a far entrare i pezzi grossi. Facendo un po’ di conti,allena il Napoli da sette. La prima è stata il 26 novembre a Bergamo. Cominciò con una vittoria. E si cominciò a gridare al cambiamento, al. Facciamo un inciso: l’arrivo dia Napoli è stato salutato da stampa e tifosi ...