Mazzarri | “Ci siamo sfaldati con l’ingresso dei 5 titolari”

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Walterin conferenza stampa dopo la sconfitta col Frosinone Di seguito la conferenza stampa del tecnico del Napoli Walter. Tutte le considerazioni sulla brutta sconfitta interna col Frosinone agli ottavi di Coppa Italia. Come si spiega le difficoltà una volta entrati i? “Intanto mi preme ringraziare il pubblico. Nonostante errori banali ci hanno sempre sostenuto, anche sullo 0-2. Intanto faccio i complimenti a chi non ha giocato quasi mai ed ha fatto benissimo, meritavano di andare in vantaggio contro un Frosinone che mette in difficoltà tutti, lo sapete… Poi con i 5 che giocano sempre… e la squadra non mi è piaciuta che si sia. Ci possono pure stare due errori e vai sotto, ma non puoi lasciare la partita come se fosse già finita. Ho già detto ai ragazzi che per fortuna ...