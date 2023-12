Maxitunnel Hamas a Gaza | l’esperto | “Costato milioni di euro | fiumi di soldi da fondi dirottati”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il “più grande tunnel di” nella Striscia di“potrebbe esserequalche milione di”. Ed è “solo uno” dei tanti. Si parla di “decine, centinaia didiinvestiti danella costruzione delle infrastrutture sotterranee” nell’enclave palestinese “nel corso degli ultimi dieci anni in particolare”.di, di dollari cheè riuscito a “investire” perché per il gruppo – che dal 2007 controlla la Striscia diora martellata dalle operazioni israeliane dopo il terribile attacco del 7 ottobre in Israele – “è facile trattenere i” destinati all’enclave e “riuscire a dirottarli”, “anche iUe”, poiché ...