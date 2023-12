Maxi sequestro dei Nas in laboratorio Gay Odin | l’azienda | “Errore di registrazione | materie prime di qualità”

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Sequestrati circa 500 chili di alimenti e 4.500 euro la somma complessiva di sanzioni nell’ambito di controlli che hanno portato alla denuncia del rappresentante legale della nota azienda dolciaria in città, Gay. Controlli in vista del Natale per i carabinieri della compagnia Napoli Centro. Insieme ai militari del reggimento Campania, del nucleo radiomobile di