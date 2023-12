(Di mercoledì 20 dicembre 2023) " Ho vistodelche non passavano la palla ai compagni in questa partita. Una cosa incredibile ". Parola di Massimoche negli studi Mediaset ha commentato duramente la sconfitta ...

Mauro e il duro attacco ai giocatori del Napoli in diretta tv: 'Vi faccio i nomi'

Questo non è giusto e non è corretto ", ha proseguitoche poi ha chiosato con una battuta amara: " Onestamente mi ha sorpreso che sono entrati quattro big e hanno preso quattro gol, non so se è ...

Mauro Corona, sfogo duro su Milei: "Spacca tutto, ecco cosa dimostra" Liberoquotidiano.it

Mauro Tassotti, da difensore duro a 'Djalma Santos bianco' nel grande Milan Goal.com

Mauro e il duro attacco ai giocatori del Napoli in diretta tv: "Vi faccio i nomi"

Il commentatore a Mediaset ha bacchettato Raspadori e gli altri compagni "che non passavano il pallone. Ma come si fa Devi vincere la partita!" ...

Esclusivo Portalecce: parla don Mauro Carlino. 'Sono stati anni difficili: mai persa la fiducia'

Passato il giorno delle emozioni forti, delle felicitazioni e degli auguri per l’ottimo esito del processo - l’assoluzione con formula piena, l’unica pronunciata dal Tribunale Vaticano -, per don Maur ...