Mauro attacca in diretta l’azzurro | “Quanto successo è gravissimo”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Una sconfitta clamorosa quella subita in questa sera dal Napoli. Massimocritica duramente un azzurro. La peggior partita della stagione e probabilmente degli ultimi tre anni azzurri. Il Napoli, smantellato da Mazzarri nelle scelte dei titolari, si ritrova in balia del Frosinone che allo Stadio Maradona scrive di diritto il suo nome nella storia. Gli azzurri, dopo che pensavano di aver già toccato il fondo, scoprono che il barile è ancora da raschiare. Una prestazione indegna della maglia che vestono e che porta lo scudetto cucito sul petto. Da domani, come detto da Mazzarri, bisogna cambiare registro. Fare peggio di così sembra difficile, ma il Napoli quest’anno sta dimostrando che al peggio non c’è mai limite.un azzurro: le sue parole Trovare aspetti postivi dopo una sconfitta così ampia è impossibile. Il crollo ...