Mattarella | “Scelte alla politica e non ai gruppi finanziari” E mette in guardia su “oligarchi che controllano i social” e sono “contropoteri”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) “È, alle democratiche istituzioni rappresentative che vanno affidate lee le decisioni che incidono sulla vitae e sulla libertà dei cittadini non alle strategie di grandiin base ai loro interessi”. Non solo il ruolo del Parlamento (“fondamentale”) e “l’equilibrio dei poteri”, Sergio, durante il tradizionale discorso di auguri alle Alte cariche dello Stato, ha evocato l’influenza nella gestione delladiesterni e che non vengono controllati abbastanza. E, nel corso del suo intervento, è andato oltre prendendosela direttamente con quei pochi che detengono un eccessivo potere: “di diversa estrazione“, ha detto, “si sfidano ...