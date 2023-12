Mattarella “Fiducia nell' Italia | ha risorse per affrontare tempo nuovo”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La crisi geopolitica rischia di travolgere il precedente ordine mondiale senza che se ne veda all'orizzonte uno. E questa condizione di fragilità si registra in un'epoca in cui irrompono fenomeni che imprimono al cambiamento una inedita velocità, che rappresenta anch'essa un fattore con cui misurarsi”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, nel corso della cerimonia al Quirinale per lo scambio degli auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile.“Il combinato di tecno-scienze e dei mutamentia architettura economico-finanziaria può produrre disorientamento e sconvolgimenti ben superiori a quelli che si manifestarono all'inizio dell'Ottocento con la prima rivoluzione industriale. Questa rivoluzione è enormemente più profonda, più ...