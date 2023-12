Massimiliano Varrese ci riprova con Monia? Il guru fa confessioni inattese al GF

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L’ultimo periodo non è stato sicuramente facile per, il quale si è trovato a fare i conti con delle pesanti critiche al Grande Fratello, a causa dei suoi comportamenti nei riguardi di Beatrice Luzzi. Dopo essere sparito dalla casa per diverse ore, durante le quali pare stesse maturando l’idea di abbandonare il reality show, il concorrente sta pian piano tornando sui suoi passi per viversi al meglio il percorso nella casa. In queste ore, infatti, si è lasciato andare a delle confidenze con Perla Vatiero, durante le quali ha parlato a lungo della sua exLa Ferrera. Ledisual GFè rimasto molto colpito dall’ingresso in casa della sua exLa Ferrera. I ...