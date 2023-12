Mario Sechi | un Natale con tre guerre

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Mancano cinque giorni al Santo, l'ultimo che abbiamo vissuto in condizioni di normalità è stato quattro anni fa, nel 2019. Da allora la Natività è stata segnata da eventi che hanno cambiato la nostra vita in profondità. Nel 2020 abbiamo vissuto la pandemia, con il lockdown “a colori”, le surreali regole per poter visitare i parenti, andare da una località all'altra, un incubo; nel 2022 il Covid è archiviato, ma arriva il primodal 1945 con la guerra nel cuore dell'Europa, il tuono dei cannoni, la Russia che bombarda le città dell'Ucraina; nel 2023 leche curvano lo scenario della storia sono diventate tre: quella in Ucraina, che corre verso l'anniversario del secondo anno; quella a Gaza, dove Israele cerca di sradicare per sempre Hamas dopo la strage di ebrei del 7 ottobre scorso; quella nel Mar Rosso, dove i ...