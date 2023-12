Mariah Carey | habemus la regina delle nevi definitiva

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Quando si tratta di Natale la cantante è sempre in prima linea: questa volta non solo con la sua epica hit, ma anche con una mise total white particolarmente azzeccata per le feste ad Aspen

Milano, 5 dic. (askanews) – Una vera rivoluzione. “Rockin’ around the Christmas tree” è arrivata in cima alle classifiche di Billboard negli Stati ... (ildenaro)

Dopo essere state dipinte per anni come “nemiche”, tre anni fa Mariah Carey e Ariana Grande (con Jennifer Hudson ) hanno rilasciato un singolo ... (biccy)

Mentre il Natale si avvicina, " All I Want for Christmas Is You " di Mariah Carey , pubblicato da Columbia/Legacy-Sony Music, si appresta a ... (feedpress.me)

Mariah Carey, nuovo trionfo: 'All I want for Christmas' torna in testa alla classifica americana

Imbattibile. Per la quinta volta nel periodo natalizio la sua All I want for Christmas conquista il numero della classifica dei singoli di Billboard negli Stati Uniti, dopo una breve permanenza di ...

Canzoni natalizie in tendenza su Spotify: la classifica

Spotify ha pubblicato la classifica delle canzoni natalizie più ascoltate e degli artisti più popolari durante il periodo delle festività ...