Manuela Sciabica cresce in fretta

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Arthur Rimbaud ha scritto che “a diciassett’anni non si può esser seri”. Se questo è vero per quasi qualsiasi persona, di certo non può essere vero per gli atleti e in particolare per i calciatori, che a 17 anni sono già costretti a pensare molto seriamente alla propria carriera. Scrivere di questa sorta di dissociazione mantenendo il giusto equilibrio, tra la gravità delle prestazioni sportive e la leggerezza che andrebbe riservata a quest’età, la stessa che Italo Calvino definisce “assenza di peso”, non è facile. Nel calcio femminile una che sta vivendo sul filo di questo equilibrio è, un nome che ha iniziato a circolare quando, a inizio 2023, ha segnato il gol che ha permesso al suo Sassuolo di pareggiare contro la Juventus in casa delle bianconere al novantunesimo. Può sembrare ovvio dirlo ma segnare il primo gol in Serie A a 16 ...