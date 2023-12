Manovra | Pd | da spogliatoi rugby ai misteri di S Caterina | ' ecco le mance della destra' **

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Lo schema preparato dal gruppo Pd Senato mette da una parte la proposta unitaria delle opposizioni con i 40 milioni di euro per il contrasto alla violenza di genere e dall'altro un lungo elenco di "tte" infilate dalla maggioranza in manovra. Micro finanziamenti, molti per strutture sportive come i 400mila destinati aglidel campo calcio edi Possano, in provincia di Cuneo, e i 200mila per i bagni pubblici del campo sportivo di Spilimbergo. "C'è una grande attenzione all'igiene...", ironizza Elly Schlein nella conferenza stampa a palazzo Madama con i senatori sulla manovra. Ma lo spettro degli interventi è ampio. Ci sono anche gli animali domestici con 400mila euro destinati ai canili e gattiliVal d'Aosta. E poi 100mila euro per ...

Patto di stabilità, Schlein: "L'Ue torna all'austerità e Meloni abbassa la testa"

... un contributo per la costruzione "del nuovo bloccoa servizio del campo multifunzionale ... In generale per il Pd la"non è prudente ma scritta sull'acqua, con un piano di ...

Manovra alla Camera senza fiducia, ok il 29 dicembre

La manovra approderà a Montecitorio in commissione il 22 dicembre per essere esaminata il 27. Il 28 dicembre sarà in Aula e il voto finale sarà il 29 dicembre intorno alle 19, preceduto da ...

Via i fondi dalle 'mance' che sono state inserite nella parte di 'tesoretto' per le modifiche parlamentari da parte dell'opposizione: "li utilizzino per aumentare i fondi che le opposizioni, insieme h ...