Manovra 2024 | oggi al via la discussione in Senato | le misure

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - Laapprodamercoledì 20 dicembre in Aula delper lagenerale che prenderà il via alle 18.30 per arrivare alla fiducia e al via libera entro venerdì 22. Il disegno di legge passerà poi alla Camera per un iter rapido che porterà all'approvazione definitiva del provvedimento tra Natale e Capodanno. Un esame quello della Finanziaria, partito a rilento per il nodo emendamenti e la volontà del governo di 'blindare' il ddl, che adesso entra nel rush finale scongiurando lo spettro dell'esercizio provvisorio in caso di mancato via libera entro il 31 dicembre. Lavale circa 24 miliardi di euro dei quali oltre 15 miliardi finanziari in deficit e destinati all'intervento principale ovvero il taglio cuneo fiscale (quasi 11 ...