Manchester City | Guardiola | «Ho ancora tempo da dedicare alla squadra»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Le parole di Pep, tecnico del, dopo la vittoria dei Citizens nel mondiale per club Pepnon si muove dal. Il tecnico spagnolo, dopo la vittoria per 3-0 nella semifinale del mondiale per club contro l’Urawa Red ha ribadito la volontà di rimanere sulla panchina dei Citizens. Di seguito le sue parole. «Al momento houn anno di contratto e sono molto, molto felice ae vorrei rinnovare, se i miei capi non mi licenzieranno… Hodaal».