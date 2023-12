Maltrattamenti in famiglia | arrestati due uomini nel giro di poche ore

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDue arresti pera Salerno dove, nella serata di martedì 19 dicembre, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a due misure cautelari, emesse dal Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica. Sono state emesse rispettivamente la custodia in carcere nei confronti di un uomo di 53 anni e l’allontanamento dalla casa familiare con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un giovane di 30 anni, in quanto secondo l’ipotesi accusatoria si sarebbero resi responsabili diincommessi rispettivamente dal primo ai danni della moglie e del figlio, mentre dal secondo in danno della madre e del fratello. I provvedimenti cautelari sono ovviamente suscettivi di impugnazione e le accuse cosi come formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice ...